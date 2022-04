Prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z Radiem Plus po raz kolejny odniósł się do katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku. Poinformował, że zapoznał się z raportem podkomisji smoleńskiej, który odpowiedział na wszystkie jego pytania. Dodał, że nie wie, kiedy raport zostanie opublikowany.

W ostatnim czasie Jarosław Kaczyński znacznie częściej wraca do tematu katastrofy smoleńskiej. Ostatnio w wywiadzie dla Polskiego Radia wprost stwierdził, że „to był zamach”. Teraz w rozmowie z Radiem Plus znów został zapytany, skąd bierze się jego przekonanie. „Najpierw to się brało z takiego intuicyjnego przeświadczenia, że takie katastrofy zdarzają się bardzo rzadko” – powiedział. „Później już z pewnej wiedzy sprowadzającej się do tego, że brzoza nie mogła przeciąć tego skrzydła czy urwać -t o jest w ogóle niemożliwe” – dodał.

Jarosław Kaczyński wprost stwierdził, że po katastrofie pojawiła się duża akcja, mająca na celu zbagatelizować to wydarzenie. „Była wielka akcja potężnego tutaj lobby składającego się zarówno z niewątpliwie obecnej w Polsce potężnej agentury rosyjskiej plus bardzo wielu ludzi, którzy byli po prostu zainteresowani tym, żeby tę sprawę potraktować w ten sposób, jak ją potraktowano, bo inne potraktowanie skończyłoby się dla nich straszliwą kompromitacją” – mówił.

Kaczyński o raporcie podkomisji smoleńskiej

Prezes PiS odniósł się też do raportu podkomisji smoleńskiej. „Ostatecznie taki zamknięty zupełnie zestaw informacji, które wyjaśniały wszystko, bo ja sam też zgłaszałem różnego rodzaju wątpliwości, dlaczego to, a dlaczego to, było wiele takich wątpliwości – po raz pierwszy zapoznałem się z czymś, co na wszystkie te wątpliwości odpowiadało” – powiedział.

Jarosław Kaczyński poinformował, że w dniu 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej nie będzie publikacji raportu. „Ale sądzę, że po rocznicy będzie, chociaż to nie jest moja decyzja” – stwierdził. „To jest dokument z tymi wszystkimi przypisami ogromny. To jest przeszło 10 tysięcy stron, ale to jest coś, co w moim przekonaniu wyjaśnia sprawę” – dodał.

Źr.: Radio Plus