Dziennikarka zapytała Jarosława Kaczyńskiego o start marszałka Sejmu Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich. Prezes Prawa i Sprawiedliwości udzielił zaskakującej odpowiedzi. Przy okazji zażartował ze swojego wzrostu.

Przypomnijmy, że marszałek Szymon Hołownia potwierdził publicznie, że zamierza ubiegać się o fotel prezydenta RP w nadchodzących wyborach. Lider Polski 2050 zrobił to podczas spotkania w Jędrzejowie.

– W styczniu przyszłego roku będę kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zdecydowałem się kandydować i zdecydowałem się powiedzieć wam o tym tutaj, w Jędrzejowie, na tym spotkaniu – oświadczył.

Ogłaszając zamiar startu Hołownia podkreślał, że będzie niezależnym kandydatem. – Nie będę miał żadnego przewodniczącego, który zadzwoni do mnie i powie: jesteś prezydentem nominowanym i wybranym przez partię, w związku z powyższym rób to i to – stwierdził.

– To jest niezależność, móc słuchać siebie, swoich własnych przekonań, ale też móc w związku z tym w wolny sposób wyjść i powiedzieć: chcę słuchać ludzi. Chcę być prezydentem ludzi, a nie partii politycznej – podsumował marszałek Sejmu.

Reakcja Kaczyńskiego na start Hołowni? Prezes PiS obrócił to w żart…

Wiadomość o kandydaturze lidera Polski 2050 jest komentowana przez czołowych polityków. Informowaliśmy o reakcjach m.in. premiera Donalda Tuska i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W czwartek podczas konferencji prasowej do wydarzenia odniósł się także prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Szef największej partii opozycyjnej, odpowiadając na pytanie dziennikarki, zwrócił uwagę właśnie na niezależność Hołowni. – O ile mi wiadomo, on jest szefem pewnej partii politycznej. Ona może nie jest jakaś bardzo wielka, ale jest na scenie, w sojuszu. Ma dosyć szczególną nazwę, Polska 2050, ale każdy ma prawo nazywać się tak, jak chce – podkreślił.

Na koniec postanowił zażartować z całej narracji. – Mówienie, że ktoś taki jest bezpartyjny, to wie pani… Ja mogę pani powiedzieć, że jestem wysoki. Czy w tej chwili tutaj piorun strzelił? No nie strzelił. W Hołownię też nie strzelił – powiedział.

