Marta Linkiewicz wygrała z Kamilą Wybrańczyk podczas gali FAME MMA 10. Tym samym „Linkimaster” została mistrzynią FAME MMA w wadze koguciej. Po walce Kamilę Wybrańczyk wspierał Artur Szpilka.

Pojedynek Kamili Wybrańczyk i Marty Linkiewicz podczas FAME MMA 10 był mocno wyrównany. W pierwszej rundzie partnerka Artura Szpilki zaczęła bardzo aktywnie, ale jej rywalka to przetrwała. W drugiej rundzie nieco więcej inicjatywy przejęła „Linkimaster”, ale pojedynek mocno się wyrównał.

Ostatecznie o zwycięstwie musieli zadecydować sędziowie. Dwóch z nich wskazało na „Linkimaster”, jeden postawił na Wybrańczyk. Tym samym to Marta Linkiewicz wygrała i zdobyła pas FAME MMA w wadze koguciej.

Kamila Wybrańczyk przegrywa. Zamieściła wymowny wpis

Po walce Kamila Wybrańczyk zamieściła wymowny wpis w mediach społecznościowych. „Moje mordeczki dziękuję!! Za każde wsparcie, tysiące wiadomości i dobre słowo. Mam nadzieję, że dostarczyłam Wam dużo emocji, bo o to w tym sporcie chodzi… Bez Was kibiców on nie istnieje. Pakuję manatki i kierunek Warszawa” – napisała.

Partnerce odpowiedział Artur Szpilka. Widać, że przez cały czas mocno ją wspierał. „Wracaj do domku i cichutko bo idę spać. Kocham najmocniej na świecie” – napisał zawodnik.

Źr.: Instagram/kamiszkolandia, YouTube/MMAPLtv