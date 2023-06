Rafał Brzozowski wygrał opolskie „Premiery”. Na sukces gwiazdy TVP zareagował Tomasz Kammel. Prezenter zwrócił się do artysty, przy okazji odnosząc się do konkurencyjnych stacji telewizyjnych. – Powiem ci coś Rafał z tej opolskiej sceny… – zaczął.

Rafał Brzozowski odniósł jeden z największych sukcesów w karierze. Piosenkarz i gwiazdor TVP wygrał konkurs „Premier” podczas 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Zwycięzcą został Rafał Brzozowski. Fakt, że po główne trofeum sięgnęła gwiazda TVP nie spodobał się niektórym komentatorom.

Artysta wykonał utwór „W pokoju hotelowym”. W głosowaniu widzów zajął drugie miejsce, jednak ostatecznie to on zwyciężył. Publiczność zareagowała na jego sukces gromkimi brawami.

Tomasz Kammel zwrócił się do Brzozowskiego

Co ciekawe, kiedy zespół Brzozowskiego przygotowywał się do ponownego wyjścia na scenę, prowadzący koncert Tomasz Kammel zwrócił się do kolegi ze stacji oraz widowni. Jego słowa przytacza portal Fakt24.pl.

– Powiem ci coś Rafał z tej opolskiej sceny. Są tacy, którzy na niej byli, ale ich nie ma. Ty też czasami w Sopocie byłeś na pewnych scenach, na których teraz cię nie ma – zaczął.

– Ale ponieważ przede wszystkim jesteś artystą, który śpiewa dla wszystkich, to ja życzę ci, żebyś ty śpiewał nie tylko tutaj, ale i w Polsacie i w TVN-ie i wszędzie, bo tam też masz fanów. Tak samo jak tym, którzy śpiewają tam, a powinni być tu, życzę, żeby w końcu się tu znowu zjawili, bo ta opolska scena jest absolutnie dla wszystkich – dodał.

