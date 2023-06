Rafał Brzozowski zwyciężył w konkursie „Premiery” na Festiwalu w Opolu. Gwiazdor TVP nie ukrywał wzruszenia, kiedy odbierał nagrodę. W sieci pojawiło się jednak wiele oskarżeń o ustawkę…

Wygrał Rafał Brzozowski. Kiedy odbierał prestiżową statuetkę i czek na 60 tys. zł nie potrafił ukryć emocji. – Nie wiem, co powiedzieć, bo jestem strasznie wzruszony tym momentem. Ale parę osób na pewno muszę wymienić, przede wszystkim kompozytora, Tomka Szczepaniaka, który wymyślał tą piosenką specjalnie dla mnie – powiedział wzruszony.

Konkurs „Premier” był jednym z najważniejszych punktów 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Zwycięzcą został Rafał Brzozowski. Fakt, że po główne trofeum sięgnęła gwiazda TVP nie spodobał się niektórym komentatorom.

W sieci pojawiło się wiele zarzutów o nepotyzm i ustawienie głosowania. „Któż inny mógł wygrać premiery jak nie pupilek TVP Brzozowski. Zero zaskoczenia” – brzmiał jeden z komentarzy.

Atmosfera nieco uspokoiła się po publikacji wyników głosowania widzów poprzez SMS, w którym Brzozowski zajął drugie miejsce:

Tulia i Halina Mlynkova Rafał Brzozowski Dominik Dudek Łukasz Drapała Seibert Mezo Anna Sokołowska Sara Chmiel x Gromee Anastazja Maciąg Iwaneczko

Rafał Brzozowski bohaterem memów? Piosenkarz odpowiada na hejt: „Byłem zaskoczony”

Sam Brzozowski odniósł się ogólnie do plotek i rewelacji na temat swojego życia. Artysta przyznaje, że jest odporny na hejt.

-Nie rusza mnie to. Ja wiem, jak to działa, znam media, to się klika, to się sprzedaje, hejt na Brzozowskim się dobrze sprzedaje, ale do czasu – powiedział w rozmowie z Plotek.pl. – To wszystko jest trochę nieuczciwe w stosunku do tego, co staram się robić, dlatego, że to weryfikuje publiczność i ludzie, którzy są uśmiechnięci, którzy na co dzień są bardzo mili i uprzejmi i myślę, że to kiedyś się zmieni – dodał.

Dziennikarka powiedziała w pewnym momencie artyście, że stał się twarzą memów. – Wiedziałem, że będzie trudno wytłumaczyć ludziom, że to jest uczciwe głosowanie. Ja naprawdę byłem zaskoczony, że wygrałem – powiedział.

Piosenkarz w rozmowie z „Super Expressem” poinformował, że podzieli się nagrodą pieniężną. Ma do rozdania 60 tys. zł. – Podzielę się nagrodą. Nie potrzebuję teraz tego wszystkiego brać dla siebie – stwierdził.

Przeczytaj również: