W piątek rozpoczął się 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. O przebiegu imprezy informuje na bieżąco TVP. Wśród internautów są jednak bardzo mieszane uczucia. Część imprezę hejtuje, inni bronią.

Jubileuszowy 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu wystartował w piątkowy wieczór. Impreza przyciągnęła wielu fanów, którzy chcieli zobaczyć największe gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej. Na scenę wyszli m.in. Zakopower, Doda, Pectus, Lombard, Wanda i Banda, Marina, czy Roxie Węgiel.

Impreza jeszcze przed rozpoczęciem budziła wielkie emocje. – Ten festiwal stracił jakiekolwiek znaczenie. Najpopularniejszych wykonawców na nim nie będzie i nie muszą tego ogłaszać – mówiła Karolina Korwin-Piotrowska w rozmowie z „Press”.

Ostro zareagował także Maciej Orłoś. „Zastanawiam się, czy ktokolwiek z artystów, którzy mają wystąpić na festiwalu w Opolu, ocknie się po ostatnich wydarzeniach i zrezygnuje, nie chcąc firmować swoją twarzą szczujni, propagandy, manipulacji, kłamstwa. Ja niestety wątpię. A Wy?” – napisał były dziennikarz TVP.

Okazało się jednak, że wielu artystów nie zdecydowało się na bojkot. W sieci pojawiły się różne reakcje. „Trochę żałuje, że gwiazdy, które mają poukładane w głowie, nie bojkotują tej stacji”; „Nikt tego nie ogląda”; „Emocje jak na grzybobraniu”; „Większe emocje są przy grze w bierki” – pisali niektórzy.

„Koncert na najwyższym poziomie!”; „Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu! To moim zdaniem Najlepszy Festiwal w Polsce! Zawsze go oglądam w TV!”; „Aż żałuję, że nie mam telewizji”; „To będzie cudowne show! Doda” – przekonywali inne.

