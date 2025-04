Tomasz Kammel postanowił odpowiedzieć na przytyki Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz domaga się bezpośredniej konfrontacji z gwiazdą telewizji TVN.

Kammel zamieścił nagranie na Kanale Zero, z którym od dłuższego czasu współpracuje. Dziennikarz dołączył do niego wypowiedzi Kuby Wojewódzkiego na swój temat. Showman nawiązywał do osoby Kammela podczas rozmowy z Izabellą Krzan.

– Brak wyrazistości, brak jasnych poglądów, brak kręgosłupa – to jest moje zdanie – mówił Wojewódzki o Tomasz Kammelu. – Człowiek, którego czasami rozpoznaję na ulicy, ale się nie kłaniam – dodawał.

Kammel podkreślał z kolei, że z Wojewódzkim łączą go lata serdecznej znajomości. Nie przypomina sobie również sporów, konfliktów czy awantur. Następnie między dziennikarzami nastąpiła przerwa w kontaktach. – No dobrze, ale jakie masz, chłopie, powody? A może to ja jestem twoją zgagą? Bo ewidentnie odbijam ci się czkawką. Tyle że, to się da wyleczyć. Dlatego mam propozycję – powiedział Kammel.

Tomasz Kammel chce konfrontacji z Kubą Wojewódzkim

– Zamiast hamletyzować na wieść, że mogę przyjść do pracy w TVN, przyjdź tutaj. Do Kanału Zero. Wyrzuć z siebie wszystko, wszystko, co tam zalega. Rozpraw się ze mną i to raz na zawsze – dodał.

Dziennikarz Kanału Zero przyznaje, że po tym, gdy Wojewódzki przyjdzie do programu być może „zniknie jego zacietrzewienie”. Kammel nawołuje, by gwiazdor TVN „wygarnął” wszystko, co chce.

– Zniknie zacietrzewienie, zniknie zacięcie i refluksowa chrypka też pójdzie w diabły. Dawaj, chodź tutaj, wygarnij mi, a ja cię serdecznie zapraszam – podsumował Tomasz Kammel w swoim nagraniu.

