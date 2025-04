Donald Tusk wystosował do Polaków apel z okazji Świąt Wielkanocnych. Premier ma tylko jedną prośbę do swoich rodaków.

Tusk zamieścił na swoim profilu w serwisie „X” nagranie z okazji Świat Wielkanocnych. Polski premier podkreślił, że Święta to przede wszystkim czas nadziei, dobroci, miłości i wiary.

Szef polskiego rządu wystosował też apel do Polaków. Poprosił ich bowiem o to, aby przy świątecznym stole wstrzymać się od rozmów na tematy polityczne. – Wiecie, przy rodzinnym stole nieważne, kto ma rację, ważne są relacje – powiedział i zachęcił, aby spędzić ten czas z najbliższymi.

– Święta wielkanocne – czas nadziei, czas dobroci, czas miłości i wiary, więc spróbujmy w te dni nie rozmawiać o polityce – podkreślił premier w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

– Święta to też biała kiełbasa, sałatka, żurek, mazurek, jajka – wiem, ale nie przesadźmy. I pomyślmy o tym, żeby na co dzień było tak samo dobrze, tak samo fajnie, jak jest przy wielkanocnym stole. Bo to naprawdę jest możliwe, będzie dobrze! – podsumował.

