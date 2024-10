Olaf Scholz, Kanclerz Niemiec, złożył Władimirowi Putinowi propozycję, której celem miało być doprowadzenie do pokoju na Ukrainie. Rosjanie odpowiedzieli.

Scholz zwrócił się do Putina z propozycją omówienia mediacji ws. wypracowania warunków pokoju na Ukrainie. Wojna trwa tam od 2022 roku, gdy rosyjskie wojska wtargnęły na terytorium naszego zachodniego sąsiada i zaatakowały suwerenną i niepodległą Ukrainę. Od tego czasu toczą się tam regularne walki.

Okazuje się jednak, że Putin nie jest skory do jakichkolwiek negocjacji w tej sprawie. – Władimir Putin odmówił omówienia mediacji w sprawie Ukrainy z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem – powiedziała szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock.

Polityk przyznała również, że rosyjski dyktator „odmawia przyjęcia pokoju”. – Odmawia przyjęcia pokoju i każdego dnia wysyła kolejny sygnał na rzecz wojny i zniszczenia. Obecnie nie jest nawet gotowy, aby rozmawiać przez telefon z kanclerzem Niemiec – ujawniła.

Innego zdania są Rosjanie. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, stwierdził, że… Putin „jest gotowy do dialogu”. Uderzył też w Niemców i stwierdził, że wbrew temu, co rozpowszechniają, nie prosili o nawiązanie kontaktu. Ostatnia rozmowa Putina i Scholza odbyła się jeszcze w 2022 roku. Do kontaktu doszło pod koniec roku – w grudniu.

