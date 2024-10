Na trasie S7 na Południowej Obwodnicy Gdańska miał miejsce wyjątkowo tragiczny karambol. W wypadku uczestniczyło 21 samochodów. Niestety życie straciły 4 osoby, a kilkanaście innych odniosło obrażenia. Wśród nich znalazły się dzieci. Policjanci zatrzymali jedną osobę.

Jak podaje radio RMF FM, karambol miał miejsce dokładnie na zjeździe z trasy S7 na Południowej Obwodnicy Gdańska w piątek o godzinie 23:15 na remontowanym węźle Gdańsk-Południe. Łącznie zderzyło się 18 samochodów i 3 ciężarówki. Niektóre pojazdy stanęły w płomieniach.

W wypadku zginęły 4 osoby, a 12 z obrażeniami trafiło do szpitali w Trójmieście. Wśród rannych znalazły się także dzieci.

Radio RMF FM zwraca uwagę, że na co dzień w tych godzinach ruch w tym miejscu bywa raczej niewielki. Tym razem mógł on ulec wzmożeniu w związku z meczem Lecha Gdańsk – Legia Warszawa, po którym kibice wracali do domów.

Wstępne ustalenia wskazują, że karambol zapoczątkowała ciężarówka, która uderzyła w samochód osobowy. Policjanci zatrzymali 37-letniego kierowcę tej ciężarówki. Na razie nie wiadomo jednak, czy usłyszy on jakieś zarzuty. Wiadomo, że był trzeźwy.

Źr. RMF FM; facebook