Beata Kempa w rozmowie z portalem DoRzeczy komentowała drastyczne podwyżki cen energii. Wskazała, że dochodzi do nich z powodu określonej polityki Unii Europejskiej, przed którą Solidarna Polska ostrzegała od dawna.

„Największym winowajcą jest handel emisjami” – powiedziała Kempa odpowiadając na pytanie o przyczyny wzrostów cen energii. „To przez ten system zarzynane są europejskie gospodarki” – dodała.

„Jest to system groźny dla Polski, dla naszych kopalni i elektrowni, dlatego, że nie przystosujemy naszej gospodarki do oczekiwanych wymogów w tak krótkim czasie. Za wysokie ceny emisji płacą nasze firmy oraz podatnicy” – mówiła Beata Kempa. „Jako Solidarna Polska od dawna o tym alarmowaliśmy. To nasze ugrupowanie było autorem uchwały, która została poparta przez PiS i obligowała i popierała polski rząd ws. reformy i zawieszenia działania systemu EU ETS” – dodała.

Czytaj także: Piekarnia informuje o podwyżce taryfy za gaz. „Prosimy nie pytać nas, dlaczego pieczywo zdrożało”

„Wysokie ceny dotykają wszystkich. Przywódcy większości państw mają problem i muszą zacząć wsłuchiwać się w głos obywateli, a nie ideologów. Wzrost cen ETS-ów wpływa na kondycję gospodarek i należy podjąć jak najszybsze działanie, żeby to zmienić” – kontynuowała Kempa.

Kempa uderza w Tuska

Europosłanka uderzyła w Donalda Tuska. „To były premier mógł pomyśleć, żeby rozpocząć liczenie modernizacji od 1990 roku, a nie od 2005 roku. W ten sposób podarowaliśmy i zmarnowaliśmy czas i dużą pracę wykonywaną przez Polskę przez 15 lat w zakresie czystego powietrza” – mówiła Kempa.

„My jako Solidarna Polska od 2011 roku alarmowaliśmy, że w tej materii będzie armagedon. Nie możemy być naiwni. Toczy się ogromna gra interesów potężnych graczy takich jak Niemcy i Francja. Niemcy walczą o wiatraki i gaz, a Francja o technologię jądrową” – powiedziała Kempa.

„Trzeba pamiętać, że ten proces rozpoczął się za rządów Donalda Tuska, który dziś jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. Pytam wprost, co zrobił Donald Tusk? Przecież ma wpływ na tych wszystkich ideologów. Jeśli tak bardzo troszczy się o Polaków, martwi podwyżkami, to niech odpowie, czy choć jedną rozmowę odbył w tej sprawie?” – dopytywała Kempa.

Źr. dorzeczy.pl