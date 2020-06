Małgorzata Kidawa-Błońska przekonuje, że rezygnacja z kandydowania w wyborach prezydenckich nie była jej porażką. – Oczywiście, słuchałam uwag i sugestii kolegów, ale to była moja samodzielna decyzja – powiedziała w programie „Jeden na jeden” TVN24.

Małgorzata Kidawa-Błońska zrezygnowała z ubiegania się o urząd prezydenta RP prawie miesiąc temu – 15 maja. Jak z perspektywy czasu ocenia swoją decyzję?

– To nie jest moja porażka, bo to, co sobie założyłam, czyli żeby zmobilizować ludzi i doprowadzić do tego, żeby w pandemii wyborów nie było, udało mi się – tłumaczyła na antenie TVN24. Wicemarszałek Sejmu przekonuje, że decyzję o rezygnacji z udziału w wyborach podjęła samodzielnie.

Kidawa-Błońska o szansach Rafała Trzaskowskiego: Widzę, że Polacy mu ufają

Była kandydatka aktualnie wspiera swojego następcę, czyli Rafała Trzaskowskiego. – Jest innym kandydatem i czas jest inny. Ja zaczynałam swoją kampanię przed pandemią. Doprowadziłam do tego i głośno o tym mówiłam, że wybory w maju nie mogą się odbyć, a Rafał wszedł w tę kampanię z nową energią i widzę, że Polacy mu ufają – podkreśliła.

Kidawa-Błońska przekonuje, że obecne nastroje w elektoracie przypominają jej sytuację z jesieni i początku 2020 roku. Wyraziła również nadzieję, że entuzjazm, który udziela się wyborcom KO doprowadzi Trzaskowskiego do zwycięstwa.

Pani Marszałek @M_K_Blonska w akcji! W akcji wieszania bannerów #Trzaskowski2020 😎✌️

Jak widać, zaangażowanych pomocników nie brakuje! pic.twitter.com/MDfNqi7nvr — Trzaskowski2020 (@trzaskowski2020) June 10, 2020

W trakcie rozmowy pojawił się również ciekawy wątek obecności kobiet w polskiej polityce. Wicemarszałek Sejmu podzieliła w tym kontekście gorzką refleksją. – Mężczyźni oceniani są jako więksi fighterzy. Chyba na czas kobiet w polityce, na najwyższych urzędach musimy poczekać, bo ciągle jest wrażenie, że silny polityk to jest mężczyzna, mimo że ja uważam, że kobiety nie tylko, że są silniejsze, ale bardziej odporne i są długodystansowcami, ale to jest czas przed nami – zauważyła.

Źródło: TVN24, Twitter