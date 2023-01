Polacy powinni pracować dłużej? Swoją opinią w tej sprawie podzieliła się Małgorzata Kidawa-Błońska. Była kandydatka na prezydenta odniosła się do pamiętnej polityki jej partii w okresie rządów PO-PSL.

Małgorzata Kidawa-Błońska wypowiedziała się na temat wieku emerytalnego na antenie radiowej „Trójki”. Wicemarszałek Sejmu zapytano, czy jeśli sytuacja demograficzna się nie poprawi, to PO zamierza utrzymywać niższy wiek emerytalny.

– Jeżeli popatrzymy na emerytury kobiet, które średnio mają dużo niższe emerytury niż mężczyźni, to zdajemy sobie sprawę, że rzeczywiście może są kobiety, które nie chcą pracować, które chcą wcześniej przechodzić na emeryturę – podkreśliła.

– Ale może są takie, które by chciały pracować, dlatego wydaje mi się, że o wieku emerytalnym na pewno będziemy rozmawiać – dodała.

Przedstawicielka Platformy Obywatelskiej uważa, że należy dać możliwość podejmowania indywidualnej decyzji samym ludziom. Jednak, kiedy dopytano ją o kwestię ustawowego uregulowania wieku, Kidawa-Błońska odniosła się do dawnej decyzji PO-PSL o podwyższeniu granicy.

– My raz podnieśliśmy ustawowo wiek emerytalny. Nie daliśmy takiej szansy wyboru i zapłaciliśmy za to jako formacja bardzo wysoką cenę. Jestem przekonana, że to była dobra decyzja, bo ludzie powinni dłużej pracować – stwierdziła.

– Zresztą ludzie chcą dłużej pracować, bo chcą żyć lepiej i zdają sobie sprawę, że czym dłużej mogą pracować, tym jakość ich życia jest lepsza. Ale to powinna być decyzja indywidualna, by dać możliwość dłuższej pracy – podkreśliła.