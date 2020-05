Wicepremier Jadwiga Emilewicz była gościem w programie „Studio Biznes”. Głównym tematem rozmowy były kolejne etapy odmrożenia gospodarki. Minister pytana była między innymi o kwestię otwarcia kin czy parków rozrywki.

W naszym kraju sukcesywnie wprowadzane są kolejne etapy odmrożenia gospodarki. Rządzący rozmawiają z poszczególnymi grupami zawodowymi tak, by w nowym reżimie sanitarnym otwierać kolejne instytucje.

Wicepremier Jadwiga Emilewicz zapowiedziała w programie „Studio Biznes”, że jeszcze bardzo długo gospodarka nie będzie działała tak, jak przed marcem. Zaznaczyła jednak, że rządzący chcą, by Polacy mogli do 1 lipca wrócić do wszystkich aktywności czasu wolnego. „Bo tak jak widzimy, dziś fryzjerzy, zakłady kosmetyczne, sklepy, działają w tym reżimie nowej normalności. (…) Chcielibyśmy, aby od 1 lipca nasze wszelkie aktywności, także te związane z infrastrukturą czasu wolnego, powróciły” – powiedziała.

Jadwiga Emilewicz pytana była w programie, kiedy będzie możliwe otwarcie w nowym reżimie branży ślubnej i rozrywkowej, w tym parków rozrywki i kin. „W tej chwili pracujemy nad tym, aby to wydarzyło się jeszcze w czerwcu” – mówiła. „My pracujemy tak, jakby to miało się wydarzyć jeszcze jeśli nie od początku, to w połowie czerwca” – dodała zaznaczając, że decyzje w tej kwestii podejmuje premier na podstawie rekomendacji ministra zdrowia.

Czytaj także: Trzaskowski zapowiada rozliczenie rządu ws. walki z koronawirusem. Zdecydowana odpowiedź Szumowskiego

Źr.: Wprost.pl