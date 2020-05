Chętnie będę współpracował przy powstaniu raportu dot. działań rządu podczas epidemii koronawirusa – zadeklarował w środę szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski zapytany, czy nie boi się „białej księgi epidemii COVID-19” zapowiadanej przez kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego (KO).

Szumowski w Polsat News został zapytany o „białą księgę epidemii COVID-19”. Chodzi o deklarację prezydenta Warszawy i kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, który zapowiedział, że jeżeli zostanie prezydentem RP, to przeprowadzi niezależny audyt działań prowadzonych – m.in. przez rząd – w walce z epidemią koronawirusa.

Łukasz Szumowski o raporcie kandydata PO: Chętnie będę współpracował

Odpowiadając na pytanie, czy jako członek rządu i szef MZ, boi się wyników takiego raportu, Szumowski odpowiedział: „Skądże. Ja chętnie będę współpracował przy powstawaniu takiego raportu, bo myślę, że ten raport pokaże jedno (…) – taka księga powinna wyraźnie powiedzieć, że bardzo szybkie decyzje rządu, odważne decyzje premiera (…) doprowadziły do tego, że każdy pacjent chory na COVID-19 w Polsce ma prawo do leczenia, ma szanse na leczenie, ma czekający na niego respirator i nie ma możliwości, żeby komuś odmówiono”. „To są efekty tych działań” – dodał.

Szumowski podkreślił też, że w Polsce nie doszło do tak dramatycznego przebiegu epidemii jak we Włoszech, Francji, czy Hiszpanii, gdzie „ludziom starszym i chorym mówiono: +Wy nie będziecie mieli szansy na uratowanie życia, bo musimy mieć respiratory dla młodych+”.

Rafał Trzaskowski domaga się utworzenia białej księgi koronawirusa w Polsce

Trzaskowski deklarując w środę powstanie – gdy zostanie prezydentem Polski – „białej księgi epidemii COVID-19” wyjaśnił, że miałaby ona zostać przygotowana przez niezależną firmę audytorską i ekspertów. „Tak, żebyśmy wyciągnęli wnioski z tego, co robił rząd, ale również z tego, co robiły samorządy i żebyśmy byli przygotowani na ewentualny nawrót epidemii. Nie możemy sobie już pozwolić na to, żeby ludzie zostawieni byli samym sobie (…), żeby nasze bezpieczeństwo i zdrowie było narażane na szwank” – podkreślił kandydat Koalicji Obywatelskiej. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk

Sprawdzone informacje na temat koronawriusa dostępne na oficjalnej stronie rządowej: gov.pl