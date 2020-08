Bill Gates udzielił obszernego wywiadu dla amerykańskiego magazynu „Wired”. Założyciel Microsoftu wypowiedział się na temat walki z pandemią koronawirusa oraz skrytykował w tym zakresie prezydenta USA Donalda Trumpa.

Bill Gates w rozmowie z magazynem „Wired” pytany był między innymi o kwestię szczepionki na koronawirusa. Jego zdaniem, taka szczepionka zostanie wkrótce opracowana, jednak zajmie trochę czasu zanim uda się pozbyć COVID-19. Dużo będzie zależało od tego, czy dane państwo jest bogate. „Moim zdaniem bogata część świata pozbędzie się COVID-19 do końca 2021 roku, a większość świata do końca 2022 roku. Uda się to tylko dzięki olbrzymiej skali innowacji” – powiedział.

Miliarder zaznaczył, że pandemia będzie miała długotrwałe skutki i zajmie wiele lat, zanim wrócimy do sytuacji z początku 2020 roku. „Teraz, kiedy to zrobimy, stracimy wiele lat na malarię, polio i HIV. Czeka nas także zadłużenie krajów i utrata stabilności. Zajmie to wiele lat, zanim wrócimy do miejsca, w którym byliśmy na początku 2020 roku. To nie jest I wojna światowa ani II wojna światowa, ale to duży szok dla świata” – stwierdził.

Bill Gates skrytykował również Donalda Trumpa, który, jego zdaniem, nie radzi sobie z pandemią. Zdaniem miliardera, amerykański prezydent nie pozwala Centrum Kontroli Chorób (CDC) na wykonywanie swoich obowiązków. „Jestem zaskoczony sytuacją w Stanach Zjednoczonych. Najlepsi specjaliści od epidemiologii na świecie są w większości w CDC. Dzwoniliśmy do nich kilka razy i usłyszeliśmy, że musimy rozmawiać z Białym Domem” – poinformował.

Źr.: WP