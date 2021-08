Do sieci trafiło nowe nagranie z tragicznego potrącenia 19-latki w Katowicach. Widać na nim, jak grupa agresywnych osób wyzywa kierowcę autobusu, jeden z mężczyzn próbuje też dogonić pojazd. Wszystko ukazane jest z drugiej strony autobusu, niż było to widać do tej pory.

Do tragedii doszło w sobotę rano w okolicy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Autobus został zablokowany przez grupę młodych ludzi, którzy wdali się w bójkę. Kierowca najpierw zaczął na nich trąbić, a następnie ruszył i staranował młodych ludzi. Część osób uciekła, ale nie udało się to 19-latce, która została wciągnięta pod koła i zginęła na miejscu.

Na nagraniu, które teraz trafiło do sieci widać, jak kierowca autobusu rusza, a za nim grupa osób zaczyna krzyczeć. Jeden z mężczyzn, prawdopodobnie partner zabitej Barbary Sz., próbuje dogonić pojazd. Reszta wykrzykuje wyzwiska pod adresem kierowcy.

Nagranie w pewien sposób potwierdza zeznania kierowcy, który częściowo przyznał się do winy, wyznając jednak, że bał się o swoje zdrowie i życie. Przekazał śledczym, że ruszył, ponieważ chciał dostać się do zajezdni, gdzie miał czuć się bezpiecznie. „Stwierdził, że czuł się tak zagrożony, w takim niebezpieczeństwie, że absolutnie nie myślał, co w danym momencie tutaj się dzieje” – mówiła prokurator Monika Łata.

Kierowca usłyszał w prokuraturze zarzut zabójstwa 19-letniej Barbary Sz., a także zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch innych osób. Grozi mu kara do 25 lat więzienia lub dożywocie.

