Kierowca autobusu, który w Katowicach śmiertelnie potrącił 19-latkę usłyszał zarzuty. Prokuratura przedstawiła Łukaszowi T. zarzut zarówno usiłowania zabójstwa dwóch osób jak i zabójstwa jednej osoby. Mężczyzna złożył już obszerne wyjaśnienia. Twierdzi, że działał pod wpływem silnego strachy, bo otaczali go agresywni napastnicy.

Przypomnijmy, w sobotę przed godz. 6:00 nieopodal przejścia dla pieszych u zbiegu ulic Mickiewicza i Stawowej w ścisłym centrum Katowic autobus miejski potrącił młodą kobietę. Niestety 19-latka zginęła na miejscu.

Tragedii towarzyszyły niecodzienne okoliczności, bo na chodniku i ulicy rozgrywała się bijatyka. Kierowca autobusu podjeżdża w to miejsce i się zatrzymuje. Ale w pewnym momencie, z nieznanych teraz przyczyn, rusza przed siebie. I to wtedy dochodzi do potrącenia znajdującej się przed autobusem 19-latki.

Kierowca autobusu trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut zabójstwa jednej osoby i usiłowania zabójstwa dwóch osób. Złożył obszerne wyjaśnienia, których fragmenty mediom przytoczyła Monika Łata z zespołu prasowego Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Kierowca autobusu mówi, że się bał o życie

„Podejrzany stwierdził, że nie miał świadomości, że kogokolwiek mógł potrącić autobusem, że kogokolwiek ma pod kołami autobusu i chciał dojechać do zajezdni, ponieważ, jak wyjaśnił – tam miał się czuć bezpiecznie, bo tam miała być ochrona” – mówiła Łata. „Bał się, że zostanie zaatakowany przez grupę ludzi zarówno z prawej, jak i z lewej strony, dlatego ruszył” – dodała.

„W końcowej fazie przesłuchania podejrzany stwierdził, że nie wiedział, że kogoś przejechał, że ktoś jest pod kołami jego autobusu. Myślał, że ludzie, którzy za nim biegną i krzyczą, biegną za nim i chcą mu zrobić krzywdę. Nie wiedział, że krzyczą, bo kobieta wpadła pod autobus” – mówiła. Dodała, że kierowca autobusu bał się o własne życie. „Poczuł się w takim niebezpieczeństwie, że nie myślał, co tam się dzieje” – powiedziała.

Źr. Polsat News; wmeritum.pl