Pewien kierowca ciężarówki podróżujący przez drogę nr 87 w Arizonie dostrzegł na jezdni coś bardzo dziwnego. Gdy przeanalizował później nagranie z wideorejestratora doznał szoku. Jest absolutnie przekonany, że na drodze zobaczył prawdziwego ducha.

Do zdarzenia doszło w sobotę pomiędzy Phoenix i Payson w Arizonie. Kierowca ciężarówki jadący nocą ok godziny 2:30 czasu lokalnego dostrzegł przy poboczu coś bardzo dziwnego. Opisuje to jako dziwny jasny obiekt.

W pojeździe umieścił wideorejestrator, co pomogło mu później powrócić do tej sytuacji i dokładnie przyjrzeć się dziwnej sylwetce. Po przeanalizowaniu nagrania stwierdzi,ł że na poboczu drogi znajdował się duch.

Kierowca zaznaczył, że w tym czasie na drodze nie było innych samochodów. Jego zdaniem półprzezroczysta postać wyglądała jak osoba „po prostu stojąca na jezdni” – zaznacza „New York Post”.

Na tej drodze w przeszłości dochodziło do bardzo wielu wypadków śmiertelnych. Dlatego część mieszkańców wierzy, w to co mówi kierowca. Ich zdaniem droga jest nawiedzona przez duchy. Wśród internautów nie brakuje też oczywiście głosów bardzo krytycznych.

Źr. o2.pl; YouTube