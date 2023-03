Do szokujących scen doszło we wtorek w rejonie ulicy Światowida w Szczecinie. 9-latka padła ofiarą napastnika, który usiłował ją porwać i wciągnąć do samochodu. Wiadomo, że dziecku na szczęście udało się uciec. Również sprawca wpadł już w ręce policji.

Służby wciąż nie udostępniają zbyt wielu informacji na temat tej wstrząsającej sprawy.

Jednak nieoficjalne informacje wskazują, że już w środę udało się namierzyć i zatrzymać podejrzewanego o porwanie. To około 50-letni mężczyzna. Jak nieoficjalnie ustaliło radio RMF FM, mężczyzna przyznał się do uprowadzenia dziewczynki.

Mieszkańcy byli przerażeni na wieść o zdarzeniu. O sprawie informowała też dyrekcja szkoły, w której uczy się 9-latka. Według tej relacji sprawca złapał dziewczynkę i siłą wciągnął do auta. Następnie wywiózł ją na zalesione tereny dzielnicy Bukowo, gdzie dziewczynce udało się uciec i zadzwonić do ojca. Ten powiadomił policję.

Radio RMF FM informuje, że dziewczynkę znaleziono w okolicy ul. Bukowej. Pomogło namierzenie sygnału jej telefonu. Na szczęście nie odniosła żadnych obrażeń.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM