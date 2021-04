Warszawscy policjanci opublikowali wizerunek mężczyzny, który 15 marca wieczorem kilkukrotnie ranił nożem kobietę. Funkcjonariusze apeluję o pomoc do wszystkich, którzy są w stanie pomóc w jego identyfikacji.

Do całego zdarzenia doszło 15 marca około godziny 19:00 przy ulicy Czerskiej 21 w Warszawie. Mężczyzna kilkukrotnie ranił nożem kobietę, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. „Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawca zadał cios ostrym narzędziem w okolice głowy kobiecie, wskutek czego doznała ona między innymi obrażeń twarzoczaszki” – czytamy na stronie komendy.

Sprawę prowadzi Wydział do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji II, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Mokotowa. Poszukiwany mężczyzna ma 30-40 lat i około 180 centymetrów wzrostu. „Po zdarzeniu uciekał ulicą Podchorążych do skrzyżowania i dalej przy obiekcie SOP, a następnie skręcił w ulicę Sielecką” – czytamy.

Osoby, które mają informację na temat tożsamości mężczyzny lub miejsca jego pobytu, a także świadkowie zdarzenia, proszeni są o kontakt z policją. „Osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat tożsamości podejrzanego mężczyzny lub jego obecnego miejsca pobytu, albo były świadkami tego zdarzenia, proszone są o kontakt osobisty, lub telefoniczny z policjantami z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu w siedzibie jednostki przy ul. Malczewskiego 3/5/7 na warszawskim Mokotowie. Informacje można przekazać, dzwoniąc na numery 47 72 392 50 lub 47 72 392 51 (czynne całą dobę) albo 47 72 392 24 od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00 lub mailowo na adres: ofier.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl”.

Więcej informacji oraz zdjęcia można znaleźć TUTAJ.

