Skandal po meczu Francji ze Szwajcarią na Euro 2020. Jak informuje Radio RMC, na trybunach doszło do kłótni między członkami rodzin francuskiej kadry. Matka Adriena Rabiota miała krytykować postawę Paula Pogby i Kyliana Mbappe.

Reprezentacja Francji sensacyjnie odpadła z Mistrzostw Europy już na etapie 1/8 finału. Mistrzowie świata ulegli Szwajcarom, mimo że prowadzili już 3:1. Ich rywale zdołali najpierw wyrównać, a następnie doprowadzili do konkursu rzutów karnych, gdzie byli górą. Ostatni rzut karny wykonywany przez Kyliana Mbappe został obroniony przez Yanna Sommera.

Jak podaje radio RMC, po zakończeniu spotkania na trybunach miało dojść do ostrej wymiany zdań między członkami rodzin francuskich piłkarzy. Matka Adriena Rabiota miała skrytykować między innymi Paula Pogbę za to, że stracił piłkę, przez co Szwajcarii udało się wyrównać. Miała także zwrócić się do ojca Kyliana Mbappe, by jego syn stał się mniej arogancki.

Z kolei francuski L’Equipe informuje, że sytuacja na trybunach to konsekwencja tego, co działo się na boisku. Po bramce wyrównującej strzelonej przez Szwajcarów, koledzy z drużyny mieli ostro skrytykować Paula Pogbę. Ich zdaniem, pomocnik Manchesteru United miał nie tylko popełnić błąd, ale również za mało angażować się w grę defensywną.

Żr.: Sport.pl, Twitter