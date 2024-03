Koalicja rządząca przechodzi najtrudniejszy okres od przejęcia władzy. Narastają wzajemne nieporozumienia. Ryszard Petru na antenie Radia ZET wprost zagroził, że Trzecia Droga wyjdzie z rządu, jeśli nie dojdzie do spełnienia kluczowego postulatu.

Jeszcze na początku marca Szymon Hołownia osobiście postawił sprawę na ostrzu noża. Zapowiedział wówczas, że zmiany to „być albo nie być” Trzeciej Drogi w Koalicji. „Są postulaty, jak ten dotyczący składki zdrowotnej, które będą kosztować pieniądze. Trzeba będzie powiedzieć sobie: musimy mieć 10 mld zł, to wszystko kosztuje. Nam – Trzeciej Drodze – bardzo na tym zależy. Nadajcie temu wysoki priorytet” – mówił.

Teraz w podobnym tonie w Radiu ZET wypowiedział się Ryszard Petru. „Jeśli nie będzie zmian w składce zdrowotnej, wyjdziemy z rządu?” — zapytał prowadzący Bogdan Rymanowski. „Jeśli nie będzie żadnych zmian, to mogę powiedzieć – tak” — zapowiedział poseł Polski 2050.

„Wierzę w to, że się dogadamy w kwestii przywrócenia składki zdrowotnej. Na poziomie zbliżonym do tego sprzed Polskiego Ładu. Chcę zadeklarować, że jako Polska 2050, jako Trzecia Droga będziemy przygotowywać również propozycje obniżki składki zdrowotnej do poziomu zbliżonego do tego, które było przed Polskim Ładem. Najlepiej w formie ryczałtu” — powiedział Petru.

Petru przypomniał, że gdy powstawała koalicja rządząca, to wówczas składka zdrowotna należała do zasadniczych postulatów sojuszu.

Źr. fakt