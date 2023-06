Nietypową historią podzieliła się jednak z turystek, która wracała z Morskiego Oka. – Nadal jestem w szoku – napisała na TikToku kobieta.

Morskie Oko to obecnie jedno z najbardziej obleganych miejsc w polskich Tatrach. Jest to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych lokalizacji wśród turystów, którzy przyjeżdżają do Zakopanego, by odpocząć w towarzystwie wysokich gór.

Szlak na Morskie Oko nie jest szczególnie wymagający, dlatego korzysta z niego wiele osób. Okazuje się, że podczas podróży do jeziora znajdującego się w sercu Tatr można natknąć się na nietypowych „gości”.

Przekonała się o tym jedna z turystek, która zamieściła wpis w serwisie społecznościowym TikTok. – Nadal jestem w szoku – napisała komentując nietypowe spotkanie.

Wracała z Morskiego Oka. „Nadal jestem w szoku”

Kobieta podczas zejścia z Morskiego Oka natknęła się na… młode niedźwiedzie brunatne. Młode zwierzaki były dwa i rezolutnie przebiegły przez drogę wywołując ekscytację wśród turystów.

– Nadal jestem w szoku, że je zobaczyliśmy – napisała turystka na swoim profilu społecznościowym.

