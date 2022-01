Początek stycznia był w naszym kraju bardzo ciepły jak na tę porę roku. Zarówno w Tatrach, jak i Bieszczadach, udało się zarejestrować wędrujące niedźwiedzie. Nie brakuje osób zaniepokojonych faktem, że wybudziły się z zimowego snu.

W sieci pojawiło się kolejne nagranie z niedźwiedziami w roli głównej. Na popularnym profilu Nadleśnictwa Baligród na Facebooku pokazano wideo ze zwierzętami spacerującymi w pobliżu drogi. „Gdzieś przy drodze w leśnictwie Rajskie… Wolniej jedziecie, więcej zobaczycie” – czytamy.

To już kolejny podobny przypadek. W ostatnich dniach turyści spacerujący w okolicach Wołowca w Tatrach zauważyli niedźwiedzicę z trójką młodych. Marek Kot z Tatrzańskiego Parku Narodowego tłumaczył w rozmowie z RMF FM, że przyczyną mogą być hałasy, deszcz lub wysokie temperatury. „Nie wiemy, czy obudziły je hałasy, czy też obudził je deszcz, bo jak naleje się woda do gawry, to na pewno nie jest to komfortowa sytuacja, więc to również mógł być powód opuszczenia gawry” – powiedział.

Niepokoju nie kryją internauci, którzy w komentarzach zastanawiają się, dlaczego zwierzęta nie śpią tylko zdecydowały się na opuszczenie gawry.

Żr.: Facebook/Nadleśnictwo Baligród, Lasy Państwowe, RMF FM