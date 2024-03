Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, wypowiedział niepokojące słowa dotyczące Polski. Chodzi o możliwy konflikt państw NATO z Rosją.

W Europie coraz głośniej i śmielej mówi się o możliwym konflikcie zbrojnym na linii NATO-Rosja. Władimir Putin mocno jak nigdy dotąd przygotowuje się na taki scenariusz. Co w tym czasie robi Europa? Na ten moment dyskutuje.

Ostatnio dość niepokojące słowa, również w kontekście Polski, wypowiedział Dmytro Kułeba minister spraw zagranicznych Ukrainy. Szef tamtejszego MSZ bez ogródek przyznał, że „obawy państw bałtyckich, Polski czy Mołdawii przed agresją Rosji są uzasadnione„.

– Władimir Putin naprawdę zagraża państwom NATO, trzeba się obudzić i to zrozumieć, aby zażegnać niebezpieczeństwo. Trzeba pomagać Ukrainie – powiedział Kułeba podczas swojej wizyty w Wilnie. Szef ukraińskiego MSZ zaapelował też do zachodnich sojuszników, których poprosił o pomoc m.in. w zakresie dostarczenia amunicji. – Proszę, obudźcie się – oświadczył Kułeba.

Kułeba wprost powiedział również, że era pokoju w Polsce się skończyła. Jego słowa są tożsame z wypowiedziami Donalda Tuska, który bez żadnej dyplomacji podkreśla, że obecnie żyjemy w epoce przedwojennej. – Musimy pokonać rosyjskie siły inwazyjne na ukraińskiej ziemi i zapobiec rozprzestrzenianiu się rosyjskiej agresji na inne kraje. Era pokoju w Europie dobiegła końca i jeśli mamy przywrócić pokój i bronić naszego kontynentu, nie możemy sobie pozwolić na podejmowanie słabych lub spóźnionych decyzji – napisał Kułeba w serwisie „X”.

