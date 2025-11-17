Nie tylko wysadzono tory w Życzynie, ale doszło też do kolejnego incydentu na trasie kolejowej Warszawa – Lublin. Około 20 kilometrów dalej doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej w Puławach. Informację potwierdził Donald Tusk, który nie podał jednak szczegółów. Na skutek incydentu zatrzymał się pociąg, którym jechało 475 pasażerów.

„Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie” – powiedział dziś premier Donald Tusk.

Jeszcze wczoraj pojawiała się informacja tylko o tym, że ktoś wysadził tory. Dziś okazuje się, że w Puławach na tej samej linii doszło do kolejnego zdarzenia. Lubelska policja przekazała, że w niedzielę po godz. 21 policjanci z Puław otrzymali informację o nagłym zatrzymaniu osobowego pociągu relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało 475 pasażerów.

Z informacji dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasady wynika, że w okolicach stacji kolejowej w Puławach ktoś zarzucił na sieć energetyczną łańcuch. To spowodowało zwarcie.

Pasażerowie muszą liczyć się z bardzo dużymi utrudnieniami w kursowaniu pociągów na tej linii. Na razie nie wiadomo, czy obie sprawy są ze sobą połączone, ale wiele na to wskazuje. Służby wyjaśniają okoliczności obydwóch zdarzeń.

