Warszawski korespondent „Die Welt”, Philipp Fritz w swoim najnowszym komentarzu twierdzi, że Donald Tusk rzekomo odnosi sukcesy, a mimo to grozi mu utrata władzy. Niemiecki dziennikarz wskazał jednak, że rząd nie spełnia swoich obietnic.

Niemiecki dziennikarz pisze, że zaskakuje go sytuacja w Polsce. „Większość Polaków jest niezadowolona, a populistyczny PiS może wrócić do władzy” – czytamy. Po chwili dodaje, że dzieje się tak choć rzekomo „rząd może pochwalić się wieloma sukcesami”.

Fritz wskazuje m.in., że Polska notuje jeden z najdłuższych okresów wzrostu gospodarczego w Europie, a Niemcy o takich wynikach „mogą tylko pomarzyć”. Niemiecki dziennikarz dodał, że Tusk jednak przedstawiał obietnice zmian prawa aborcyjnego i cofnięcia zmian w sądownictwie wprowadzonych przez PiS. W tym zakresie rząd nie realizuje swoich obietnic.

Fritz dodał, że KO szła do wyborów z hasłami uderzającymi w PiS, nie przedstawiając własnej wizji państwa. „Wielu wyborców do dziś nie wie, czego chce Tusk” – stwierdza niemiecki dziennikarz.

„Tusk musi szybko znaleźć drogę albo do kompromisu z prezydentem Nawrockim, albo do omijania go w procesie rządzenia. W przeciwnym razie jego poparcie w sondażach pozostanie niskie, a jego koalicji będzie grozić porażka wyborcza” – pisze.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl; Die Welt