W najnowszym odcinku brytyjskiego podcastu „The Rest Is Politics” wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawił odważną wizję przyszłości Europy Wschodniej. Według niego, Ukraina ma realne szanse na pełne członkostwo w Unii Europejskiej już na początku następnej dekady.

Radosław Sikorski, znany z ostrego języka i proeuropejskich poglądów, nie szczędził słów w rozmowie z Alastairem Campbellem i Rorym Stewartem. – Myślę, że Ukraina będzie członkiem UE na początku następnej dekady – stwierdził jednoznacznie. Podkreślił, że Kijów nie jest jedynie „projektem geopolitycznym”, lecz narodem z głębokimi korzeniami historycznymi, sięgającymi czasów średniowiecza. To odniesienie do bogatej przeszłości Ukrainy ma na celu obalić rosyjską narrację, która kwestionuje jej suwerenność.

Kluczowym elementem prognozy Sikorskiego jest ocena wytrzymałości Rosji. Minister uważa, że Kreml nie utrzyma wysiłku wojennego dłużej niż trzy lata. – Rosja nie wytrzyma tej wojny dłużej niż trzy lata – powiedział, wskazując na rosnące sankcje, straty militarne i wewnętrzne napięcia w Federacji Rosyjskiej. To optymistyczne założenie opiera się na obserwacjach z pola bitwy, gdzie ukraińskie siły, wsparte zachodnim uzbrojeniem, skutecznie odpierają ataki. Sikorski wspomniał również o polskim wsparciu, w tym o gotowości do zestrzeliwania rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy, co mogłoby wzmocnić obronę Kijowa bez bezpośredniego zaangażowania NATO.

Negocjacje akcesyjne Ukrainy do UE rozpoczęły się oficjalnie w czerwcu 2024 roku, co stanowi kamień milowy w procesie integracji. Jednak droga do członkostwa jest pełna wyzwań: reforma sądownictwa, walka z korupcją i dostosowanie gospodarki do unijnych standardów. Sikorski w innych wypowiedziach, m.in. podczas niedawnych konferencji, podkreślał, że tolerancja dla korupcji na Ukrainie mogłaby zablokować akcesję. – Jeśli Ukraina miałaby tolerować korupcję, to do UE nie wejdzie – ostrzegał. To echo wcześniejszych dyskusji, w których minister apelował o transparentność w handlu zbożem i innych sektorach.

Przeczytaj również:

Źródło: Kresy.pl