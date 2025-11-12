W obliczu narastających napięć geopolitycznych Kreml ostrzega przed eskalacją konfliktu z NATO, wskazując na Polskę jako kraj na czele europejskiej militaryzacji. Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow skrytykował rosnące wydatki na zbrojenia w Sojuszu Północnoatlantyckim, podkreślając, że takie działania zagrażają stabilności kontynentu.

Prezydent Serbii Aleksandar Vucić, w rozmowie z telewizją Pink TV, nie szczędził ostrych słów na temat sytuacji międzynarodowej. -Wojna między Europą a Rosją staje się coraz bardziej realna – stwierdził, opisując Belgrad jako państwo uwięzione „między młotem a kowadłem”. W jego ocenie, Serbia musi pilnie wzmocnić swoje siły zbrojne i zwiększyć zakupy uzbrojenia, by przetrwać w tym niestabilnym otoczeniu. Te deklaracje, wygłoszone w kontekście trwającego kryzysu na Bałkanach i wschodniej flance NATO, szybko trafiły na anteny moskiewskich mediów.

Reakcja Kremla nie kazała na siebie długo czekać. Pieskow, komentując słowa Vucicia, powiązał je z szerszym trendem militaryzacji Starego Kontynentu. -Od dawna wiemy o ryzyku ataku ze strony NATO, dlatego w porę zabezpieczyliśmy nasze interesy i ochronę narodową – zaznaczył rzecznik, sugerując, że Rosja jest gotowa na ewentualną konfrontację. W jego narracji, europejskie elity, pod przykrywką obrony zbiorowej, realizują plany ofensywne wymierzone w Moskwę.

Szczególną uwagę Pieskow zwrócił na Polskę, którą uznał za „wzór” dla innych państw w pogoni za rekordowymi wydatkami na armię. Według Kremla, Warszawa przeznacza niemal 5 procent swojego produktu krajowego brutto na sektor obronny – poziom, który, zdaniem Moskwy, dewastuje nie tylko polską gospodarkę, ale i sąsiadów. – Państwa takie jak Polska dążą do granicy 5 procent, a inne idą w ich ślady, mimo że to rujnuje ich ekonomie – ostrzegł Pieskow, oskarżając NATO o podsycanie tej spirali zbrojeń.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News