W ostatnich miesiącach polskie organy ścigania ujawniły niepokojące działania białoruskich służb specjalnych, które próbują werbować członków białoruskiej diaspory na terenie Polski.

Białoruskie KGB, znane z represyjnych metod, stosuje różnorodne taktyki, by skłonić do współpracy obywateli Białorusi mieszkających w Polsce. Według doniesień, agenci nawiązują kontakt głównie poprzez aplikację Telegram, oferując „czystą kartę” i zachęcając do przekazywania informacji o działalności białoruskiej społeczności emigracyjnej. W zamian proponują wynagrodzenie finansowe – początkowo 3 tysiące złotych za pierwsze dane, z obietnicą dalszych płatności w zależności od ich wartości.

Nie brakuje też bardziej agresywnych metod. Opozycjoniści zgłaszają przypadki szantażu, prób przekupstwa, gróźb fizycznych, dyskredytacji publicznej oraz presji psychologicznej. Szczególnie dotkliwe są groźby skierowane wobec rodzin pozostałych na Białorusi, co ma na celu zmuszenie do współpracy. Jeden z liderów opozycji opisał te działania jako systematyczną kampanię zastraszania, w tym bezpośrednie pogróżki śmierci.

Paweł Łatuszka, kierownik NZA i zastępca przewodniczącej Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego, w rozmowie z mediami podkreślił skalę problemu – Wykorzystują szantaż, próby przekupstwa, groźby fizyczne, dyskredytację, presję psychologiczną i wobec naszych rodzin, znajdujących się na Białorusi. Dodał również – Wysyłają wiadomości, proponują współpracę, za informację otrzymasz 3 tys. złotych. Od pierwszego rezultatu zależy dalsza płatność. Te wypowiedzi ilustrują, jak białoruskie służby łączą zachęty finansowe z elementami terroru psychologicznego.

Polskie instytucje nie pozostały bierne wobec tych zagrożeń. Śledztwo prowadzi Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, opierając się na artykule kodeksu karnego, który penalizuje udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej. Przewidywana kara to co najmniej pięć lat pozbawienia wolności, co podkreśla powagę sytuacji.

Przeczytaj również:

Źródło: Onet