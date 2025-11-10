Portugalia podejmuje kroki w kierunku zakończenia tymczasowej ochrony dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Rząd w Lizbonie planuje przekształcić status pobytowy ponad 65 tysięcy osób, które schroniły się w kraju po rosyjskiej inwazji w 2022 roku.

Portugalskie władze, pod kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zainicjowały procedury administracyjne mające na celu dostosowanie statusu pobytowego migrantów. Dotyczy to przede wszystkim Ukraińców – szacunkowo 60 tysięcy osób – ale także mniejszej grupy, liczącej około 5 tysięcy, w tym białoruskich dysydentów politycznych i przedstawicieli innych narodowości. Według oficjalnych doniesień, proces ten ma na celu bardziej zrównoważone zarządzanie zasobami kraju po ponad trzech latach trwania kryzysu.

Wśród proponowanych zmian wyróżnia się oferta wiz studenckich dla młodych Ukraińców kontynuujących edukację w Portugalii. Ta opcja ma umożliwić legalny pobyt bez konieczności powrotu do strefy konfliktu. Jednak nie wszyscy beneficjenci ochrony czasowej otrzymają taką możliwość. Część migrantów, w tym niektórzy białoruscy opozycjoniści, stoi w obliczu ultimatum: dobrowolne opuszczenie terytorium w ciągu 20 dni lub ryzyko procedur deportacyjnych.

Rzecznik portugalskiego rządu, Antonio Leitao Amaro, podkreślił humanitarny charakter reform. – W ostatnich tygodniach nasze służby rozpoczęły dialog ze studentami, którzy uciekli z Ukrainy przed rosyjską agresją. Oferujemy im stabilne wizy studenckie, by mogli kontynuować naukę bez obaw o przyszłość, stwierdził w oświadczeniu dla mediów.

Te słowa mają uspokoić opinię publiczną, ale nie wszyscy są przekonani do intencji władz. Białoruscy opozycjoniści, którzy znaleźli schronienie w Portugalii, wyrażają głęboki niepokój. W rozmowach z lokalnymi dziennikarzami anonimowi przedstawiciele tej grupy ostrzegają przed potencjalnymi represjami wobec ich rodzin pozostawionych w ojczyźnie. – Powrót oznaczałby dla nas wyrok – nie tylko polityczny, ale i osobisty, przyznał jeden z nich w wywiadzie dla stacji SIC, prosząc o zachowanie anonimowości z powodów bezpieczeństwa.

