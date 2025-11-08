Europoseł Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej, zwrócił się do ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka z prośbą o zapewnienie ochrony kontrwywiadowczej. Powodem jest kontrowersyjna nagroda Pokoju i Praw Człowieka im. Emila Czeczko, przyznana mu przez fundację związaną z białoruskim reżimem.

Nagroda, którą otrzymał Grzegorz Braun, pochodzi od Międzynarodowej Fundacji im. Emila Czeczko – organizacji o wyraźnych powiązaniach z władzami Białorusi. Emil Czeczko, po którym nazwano fundację, był polskim żołnierzem, który w 2021 roku zdezerterował z Wojska Polskiego i uciekł na Białoruś. Tam uzyskał azyl polityczny i brał udział w propagandowych materiałach, oskarżając polskie siły zbrojne o rzekome zbrodnie wobec migrantów na granicy polsko-białoruskiej. Czeczko zmarł w marcu 2022 roku w okolicznościach budzących wątpliwości.

Fundację prowadzi Dmitrij Bieliakow, były funkcjonariusz białoruskiego KGB, co dodatkowo podkreśla jej propagandowy charakter. Przyznanie nagrody Braunowi wywołało falę krytyki w Polsce, gdzie wielu polityków i komentatorów widzi w tym zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Sam laureat podkreśla jednak, że nagroda ma na celu promocję pokoju i praw człowieka, choć w kontekście białoruskim budzi to liczne kontrowersje.

List do ministra Siemoniaka

W liście skierowanym do Tomasza Siemoniaka, Grzegorz Braun prosi o „pilne sprawdzenie i zapewnienie należytej ochrony kontrwywiadowczej”. Polityk argumentuje, że po ogłoszeniu nagrody rozpętała się kampania dezinformacyjna, której celem jest delegitymizacja jego pozycji jako lidera opozycji. – Cel wydaje się prosty do zdiagnozowania: delegitymizacja rosnącej siły opozycyjnej i defamacja jej lidera, poprzez kwestionowanie mojej wyłącznej lojalności wobec własnego państwa i narodu polskiego – pisze Braun w liście.

Wydarzenie nie przeszło bez echa w polskim środowisku politycznym. Szef MSZ Radosław Sikorski skomentował sprawę ironicznie na platformie społecznościowej, pisząc: „Grzegorz Braun, zapracował Pan”. Z kolei minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz określił sytuację jako „niebezpieczną”, co Braun przywołał w swoim liście, ponaglając Siemoniaka do szybkich działań.

Źródło: Polsat News