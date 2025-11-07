Nowy program Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) „wGotowości” przyciągnął tysiące chętnych już w pierwszym dniu. Wiceszef resortu, Cezary Tomczyk, ujawnił, że na kursy zapisało się ponad 5 tysięcy osób.

Szczegóły programu „wGotowości”

Program „wGotowości”, opracowany przez MON we współpracy ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, skierowany jest do wszystkich pełnoletnich obywateli Polski, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie obronności. Inicjatywa ruszyła w listopadzie 2025 roku, a jej pilotaż potrwa pięć tygodni. Uczestnicy mogą wybierać spośród dwóch głównych ścieżek szkoleniowych, dostosowanych do różnych potrzeb i poziomu zaangażowania.

Pierwsza ścieżka, skupiona na „odporności”, obejmuje krótkie kursy trwające od jednego do czterech dni. Tematyka obejmuje podstawy bezpieczeństwa, elementy przetrwania w sytuacjach kryzysowych, pierwszą pomoc medyczną oraz cyberhigienę, czyli ochronę przed zagrożeniami w sieci. Te szkolenia nie wymagają użycia broni i są przeznaczone dla osób, które nie planują głębszego związku z armią, ale chcą nabyć praktyczne umiejętności przydatne w życiu codziennym. Jak podkreślał wiceszef MON, to idealna opcja dla głów rodzin, pragnących lepiej przygotować się na ewentualne zagrożenia.

Druga ścieżka, dedykowana „rezerwie”, to bardziej zaawansowane szkolenia wojskowe. Podstawowy kurs trwa 28 dni i może prowadzić do uzyskania statusu rezerwisty. Opcje obejmują dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, program „Wakacje z wojskiem” lub specjalistyczne treningi od podstaw. Celem jest zachęta do głębszego zaangażowania w struktury obronne, z nadzieją, że część uczestników z pierwszej ścieżki przejdzie na ten poziom.

Zapisy na szkolenia odbywają się poprzez aplikację mObywatel, co ułatwia dostęp. Program realizowany jest w 132 jednostkach, głównie opartych na Wojskach Obrony Terytorialnej, z wsparciem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Oferta obejmuje zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe dla firm czy instytucji.

Imponujące liczby i plany na przyszłość

Już w ciągu pierwszych 24 godzin od uruchomienia ścieżki „odporności” na kursy zapisało się 5731 osób. Ta liczba świadczy o dużym zainteresowaniu społeczeństwa tematyką obronną. Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zachęcał do udziału, podkreślając, że to „świetna inwestycja w nasze wspólne bezpieczeństwo”.

Resort obrony ma ambitne cele: do końca 2025 roku planuje przeszkolić 100 tysięcy osób, a w 2026 roku – aż 400 tysięcy w ramach wszystkich form edukacji wojskowej. W skład tych planów wchodzi również program „Edukacja z wojskiem” skierowany do młodzieży, gdzie klasy szkolne spędzają jeden dzień na wspólnym treningu z żołnierzami.

Źródło: Polsat News