Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu ustawy, która zdaniem Kancelarii Prezydenta mogłaby osłabić mechanizmy ochrony obywateli przed nieuczciwymi praktykami dużych instytucji finansowych.

Szczegóły weta: Co zawierała ustawa?

Ustawa, przyjęta przez parlament 26 września, zakładała zniesienie obowiązku Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w zakresie obrony interesów osób ubezpieczonych. Według prezydenta Nawrockiego, taka zmiana mogłaby otworzyć drzwi do negatywnych zjawisk na rynku finansowym, w tym opóźnień w wypłatach odszkodowań dla poszkodowanych. – Państwo polskie ma obowiązek stać na straży praw swoich obywateli, zapewniając im pełną ochronę przed nadużyciami ze strony potężnych korporacji – brzmi stanowisko głowy państwa, przekazane przez Kancelarię Prezydenta.

Eksperci wskazują, że KNF odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego. Usunięcie z jej kompetencji zadań związanych z bezpośrednią ochroną ubezpieczonych mogłoby, zdaniem krytyków, osłabić zaufanie do całego systemu. Decyzja prezydenta wpisuje się w szerszy kontekst jego polityki, skupionej na wzmocnieniu praw konsumentów w sektorze finansowym, co jest szczególnie istotne w dobie rosnących wyzwań ekonomicznych, takich jak inflacja czy niestabilność rynków.

Głos z Pałacu Prezydenckiego: Stanowcze „Nie” dla osłabiania ochrony

Kancelaria Prezydenta RP w swoim komunikacie jasno wyjaśniła motywy weta. – Ustawa osłabia formę ochrony obywateli przed bezprawnymi praktykami dużych korporacji finansowych – czytamy w oświadczeniu. Podkreślono, że misja KNF polega na zapewnieniu, by rynek finansowy był bezpiecznym miejscem dla wszystkich uczestników, a rezygnacja z obrony interesów ubezpieczonych mogłaby naruszyć ten cel. Prezydent Nawrocki stoi na stanowisku, że państwo musi aktywnie chronić swoich obywateli, co czyni tę decyzję kolejnym przykładem konsekwentnej polityki w tym obszarze.

Przeczytaj również:

Źródło: Onet