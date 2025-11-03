Zbigniew Ziobro, prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości, skierował ostre oskarżenia pod adresem Ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka. Były minister sprawiedliwości w rządzie PiS twierdzi, że Żurek dopuścił się poważnego naruszenia prawa, ujawniając mediom poufne informacje z wniosku prokuratorskiego.

Sprawa dotyczy ujawnienia treści wniosku prokuratorskiego, który miał trafić do mediów za pośrednictwem ministra Żurka. Według Ziobry, takie działanie nie tylko łamie ustalone procedury prawne, ale także podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i szkodzi interesowi publicznemu. – To jawne naruszenie tajemnicy śledztwa, które powinno być ścigane z urzędu – podkreślił Ziobro w swoim oświadczeniu. Oskarżenia obejmują nie tylko samego ministra, ale także podległych mu prokuratorów, którzy według polityka PiS mogli być zamieszani w sprawę.

Ziobro argumentuje, że ujawnienie poufnych informacji mogło wpłynąć na przebieg śledztwa i zaszkodzić jego efektywności. W polskim prawie karnym takie zachowania kwalifikowane są jako przestępstwo, co może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym karą pozbawienia wolności. Polityk PiS podkreśla, że jego krok to nie tylko polityczna riposta, ale przede wszystkim obrona zasad praworządności.

Ziobro zapowiedział, że zawiadomienie trafi do prokuratury jeszcze dziś. Prokuratura będzie musiała ocenić, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania. W międzyczasie opinia publiczna oczekuje na oficjalne stanowisko ministra Żurka, który jak dotąd nie skomentował oskarżeń.

