W obliczu rosnących wyzwań demograficznych i ekonomicznych, prezydent Polski podjął zdecydowane działania na rzecz poprawy sytuacji osób starszych. W poniedziałek, 3 listopada, w Sochaczewie, prezydent złożył podpis pod projektem ustawy wprowadzającej zmiany w systemie emerytalnym.

Projekt ustawy, znany pod hasłem „godna emerytura”, wynika z wieloletnich dyskusji na temat adekwatności świadczeń emerytalnych w Polsce. W ostatnich latach, w związku ze starzeniem się społeczeństwa, coraz częściej podnoszono kwestie ubożenia seniorów. Według danych statystycznych, ponad milion Polaków otrzymuje emerytury poniżej poziomu minimum socjalnego, co skłania do pilnych reform. Prezydencka propozycja ma na celu wprowadzenie mechanizmów automatycznej waloryzacji, uwzględniających nie tylko inflację, ale także realny wzrost płac w gospodarce. To pozwoli na coroczne dostosowywanie wysokości emerytur, zapobiegając erozji ich wartości zakupowej.

Spotkanie w Sochaczewie, gdzie odbyła się ceremonia podpisania, zgromadziło kluczowych przedstawicieli. Obecni byli liderzy organizacji senioralnych, eksperci z zakresu polityki społecznej oraz przedstawiciele rządu. Wydarzenie podkreśliło współpracę międzyinstytucjonalną, mającą na celu szybkie wdrożenie zmian. Prezydent podkreślił w swoim wystąpieniu, że „godna emerytura to nie przywilej, lecz prawo każdego, kto przez lata budował nasz kraj”.

Szczegóły proponowanych zmian w emeryturach

Główne założenia projektu ustawy obejmują połączenie wskaźnika inflacji z procentowym wzrostem średniego wynagrodzenia, co ma zapewnić emerytom udział w korzyściach z rozwoju gospodarczego, podwyższenie gwarantowanego minimum emerytalnego, aby chronić najuboższych seniorów przed ubóstwem, rozszerzenie reformy na świadczenia rentowe, w tym dla osób niepełnosprawnych. Jeśli ustawa przejdzie przez parlament, zmiany mogą wejść w życie już od 1 stycznia 2026 r., co oznacza szybką ulgę dla beneficjentów.

Prezydent RP @NawrockiKn w #Sochaczew: Projekt ustawy „Godna emerytura” ma sprawić, że Prezydent RP będzie głosem emerytek i emerytów. To głos głównie w imieniu tych, którzy mają najniższe emerytury. — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 3, 2025

Przeczytaj również:

Polsat News