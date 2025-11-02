W dobie rosnącej liczby cyberataków, Polska zmaga się z kolejnym incydentem naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe części klientów serwisu pożyczkowego SuperGrosz padły łupem hakerów, co skłoniło wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego do pilnego ostrzeżenia.

Atak hakerski na platformę SuperGrosz, oferującą szybkie pożyczki online, doprowadził do nieautoryzowanego dostępu do wrażliwych informacji użytkowników. Wśród skradzionych danych znalazły się m.in. adresy e-mail, imiona i nazwiska, informacje o narodowości, numery PESEL, szczegóły dowodów osobistych, adresy zamieszkania i korespondencyjne, numery telefonów, dane o stanie cywilnym, liczbie dzieci, statusie zawodowym, informacje o pracodawcy (w tym nazwa, adres, NIP i telefon), branża zatrudnienia, deklarowany dochód, numery rachunków bankowych oraz identyfikatory kont na Facebooku.

Minister Gawkowski poinformował o incydencie za pośrednictwem platformy społecznościowej X, podkreślając skalę zagrożenia.

⚠️KOLEJNY ATAK HAKERSKI ⚠️



Ostrzeżenie dla klientów serwisu Supergrosz (prowadzonego przez AIQLABS sp. z o.o.). W wyniku incydentu bezpieczeństwa dane części użytkowników trafiły w ręce przestępców.



Nad sprawą pracuje już CSIRT KNF i CSIRT NASK. Powiadomiony został Prezes… — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) November 2, 2025

W obliczu tego ataku, Krzysztof Gawkowski zaapelował do wszystkich klientów SuperGrosz o natychmiastowe podjęcie środków ochronnych. Zalecił zastrzeżenie numeru PESEL poprzez aplikację mObywatel, zmianę haseł dostępu do kont oraz aktywację dwuetapowego uwierzytelniania (2FA) we wszystkich serwisach internetowych.

Dodatkowo, wkrótce uruchomiona zostanie możliwość sprawdzenia, czy dane osobowe zostały naruszone, za pośrednictwem rządowego serwisu bezpiecznedane.gov.pl. To narzędzie ma pomóc poszkodowanym w szybkiej weryfikacji i podjęciu dalszych kroków.

Przeczytaj również:

Źródło: Onet