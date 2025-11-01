W gorącej wymianie ciosów na arenie unijnej premier Węgier Viktor Orban nie szczędzi gorzkich słów pod adresem Donalda Tuska. W najnowszej wypowiedzi węgierski przywódca oskarżył szefa polskiego rządu o aktywny udział w eskalacji napięć wokół konfliktu na Ukrainie, nazywając go „jednym z najgłośniejszych podżegaczy wojennych” w Europie.

Według Orbana, ostre ataki Tuska na węgierski rząd nie są przypadkowe. Węgierski premier sugeruje, że krytyka ze strony Warszawy wynika z politycznych tarapatów w Polsce. – Tusk i jego sojusznicy, tacy jak niemiecki europoseł Manfred Weber, desperacko szukają zewnętrznych wrogów, by odwrócić uwagę od własnych porażek – podkreśla Orban. W kontekście ostatnich wyborów prezydenckich w Polsce, gdzie partia rządząca poniosła klęskę, oraz spadających sondaży, takie oskarżenia brzmią jak próba konsolidacji elektoratu.

Orban wskazuje na zmęczenie Polaków wojną na Ukrainie i wyczerpywanie się europejskich funduszy na pomoc dla Kijowa. -Polska stała się posłusznym wykonawcą dyrektyw z Brukseli, tracąc suwerenność w kluczowych sprawach – dodaje, kontrastując to z węgierską strategią. Budapeszt konsekwentnie opowiada się za dialogiem pokojowym, odmawiając wysyłania broni czy funduszy na działania, które – zdaniem Orbana – przedłużają konflikt.

Orban kończy swoje uwagi apelem do Tuska – Zamiast atakować Węgry, skup się na własnych sprawach.

Spotkanie Orban – Ziobro

Kontrowersje zaostrzył niedawny szczyt w Budapeszcie, gdzie Orban przyjął Zbigniewa Ziobrę, byłego ministra sprawiedliwości z Polski. Spotkanie, opisane przez węgierskiego premiera jako gest solidarności, miało miejsce w cieniu zarzutów o polityczne prześladowania w Polsce. – W sercu Europy próbuje się aresztować polityków opozycji, a Bruksela milczy – napisał Orban na platformie X, odnosząc się do sytuacji Ziobry.

