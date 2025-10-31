Wizyta Szymona Hołowni w Stanach Zjednoczonych na początku października 2025 roku wzbudziła spore zainteresowanie opinii publicznej, zwłaszcza w kontekście ujawnionych kosztów. Kancelaria Sejmu podała wstępne rozliczenia, które wskazują na znaczne wydatki z budżetu publicznego.

Według danych przekazanych przez Kancelarię Sejmu, koszty biletów lotniczych na podróż do USA wyniosły 123 747,14 zł. Do tego doliczono diety w wysokości 2340,75 zł oraz ubezpieczenie za 200 zł, co daje łączną sumę przekraczającą 126 tysięcy złotych na obecnym etapie rozliczeń. Urzędnicy podkreślili, że pełne kwoty, w tym wydatki na zakwaterowanie i współpracę z polskimi placówkami dyplomatycznymi, będą znane dopiero po zakończeniu wszystkich procedur. Wizyta miała status oficjalnej delegacji marszałka Sejmu, co oznacza, że całość sfinansowano z środków publicznych, podobnie jak inne podróże tego typu.

Podróż trwała zaledwie dwa dni i obejmowała wizyty w Nowym Jorku. Hołownia spotkał się tam z przedstawicielami Polonii oraz wziął udział w 88. Paradzie Pułaskiego, co podkreślało aspekt reprezentacyjny wyjazdu. Jednak kluczowym elementem były rozmowy z wysokimi urzędnikami ONZ, w tym z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego Annaleną Baerbock oraz sekretarzem generalnym Antonio Guterresem.

Oficjalnie wizyta koncentrowała się na podziękowaniach za wsparcie dla Polski w obliczu napięć geopolitycznych w Europie, dyskusjach o reformie ONZ oraz wzmocnieniu roli parlamentów narodowych w międzynarodowej współpracy. Hołownia podkreślił znaczenie dialogu międzynarodowego dla globalnego pokoju. Jednak wyjazd zbiegł się z jego osobistą aplikacją na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

Źródło: Onet