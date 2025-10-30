Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak‑Kamysz poinformował, że do eskadry 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu dotarły dwa kolejne śmigłowce AH-64D Apache.

Zgodnie z komunikatem resortu, docelowo Polska ma pozyskać osiem egzemplarzy „pomostowych” Apache-D, które pozwolą na rozpoczęcie szkolenia załóg i obsługi technicznej. Maszyny te będą przejściowym rozwiązaniem przed dostawą zamówionych 96 sztuk nowej wersji AH-64E.

Śmigłowce AH-64E są nazywane „pogromcami czołgów” — wyposażone w działko 30 mm oraz pociski Hellfire, zdolne do niszczenia celów lądowych i powietrznych. Według danych technicznych dochodzą do prędkości ok. 300 km/h i operują na pułapie do 6,1 km.

Dostawa nowych Apache wpisuje się w większą strategię modernizacji polskich sił zbrojnych i wzmocnienia wschodniej flanki NATO. W obliczu napięć związanych z konfliktem za wschodnią granicą, zdolność szybkiego reagowania i mobilności staje się kluczowa.

Śmigłowce operujące w ramach brygady w Inowrocławiu zwiększają potencjał obronny Polski oraz interoperacyjność z wojskami sojuszniczymi. Eksperci zwracają dodatkowo uwagę, że obecność amerykańskich śmigłowców w Polsce ma również wymiar polityczny. Zacieśnia współpracę z USA i potwierdza, że Warszawa jest jednym z kluczowych partnerów Waszyngtonu w regionie. W sytuacji rosnących napięć międzynarodowych taki sygnał solidarności ma znaczenie zarówno militarne, jak i strategiczne.

