Ukraińskie Centrum Zwalczania Dezinformacji ostrzega przed kolejną kampanią dezinformacyjną ze strony Rosja. W mediach kontrolowanych przez Kreml pojawiają się przekazy sugerujące, że działania NATO, w tym obecność wojskowa w Polsce, mają charakter ofensywny i są skierowane przeciwko Rosji.

Rosyjskie media relacjonują m.in. o „rozmieszczeniu wojsk francuskich w Polsce” oraz zwiększeniu obecności sojuszniczego kontyngentu w Rumunii i państwach bałtyckich. Ta narracja wpisuje się w długofalowy cel Kremla — ukazanie działań NATO jako zagrożenia dla terytorium rosyjskiego, zamiast elementu obrony sojuszniczej.

Eksperci zwracają uwagę, że głównym celem tych przekazów jest destabilizacja zaufania społeczeństw do struktur sojuszniczych oraz przygotowanie gruntu pod potencjalne prowokacje. Jak podkreślono: „Rosja próbuje przedstawić normalne ćwiczenia jako przygotowanie do wojny”.

W świetle tych działań, Polska i kraje sąsiadujące ze wschodem nie tylko muszą odpowiadać na realne zagrożenia militarne, ale także na wojnę informacyjną, która stawia ich w roli obiektu manipulacji. W obliczu narastającej presji propagandowej większe znaczenie zyskują transparentność działań sojuszu, edukacja społeczna i szybka reakcja na dezinformację.

Rosyjska propaganda w ostatnich miesiącach przybiera coraz bardziej agresywną formę. Obserwatorzy wskazują, że Kreml nie tylko manipuluje faktami, ale też celowo tworzy fałszywe materiały, które mają wprowadzać chaos informacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej. Tego typu działania są elementem tzw. wojny hybrydowej, w której dezinformacja ma osłabić jedność NATO i wpłynąć na nastroje społeczne w krajach członkowskich.

