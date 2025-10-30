Donald Trump ogłosił, że wydał rozkaz rozpoczęcia przez USA testów broni nuklearnej „na równi z innymi państwami”. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że proces ten „rozpocznie się natychmiast”.

Donald Trump poinformował o swojej decyzji we wpisie na portalu społecznościowym Truth Social.

„Z powodu programów testowych innych krajów, poleciłem Ministerstwu Wojny rozpoczęcie testowania naszej broni jądrowej na równych zasadach. Proces ten rozpocznie się natychmiast” – ogłosił prezydent USA.

Trump nie wyjaśnił, jakie konkretnie państwa miał na myśli. Powiedział jednak, że USA posiadają najwięcej broni jądrowej na świecie, Rosja nalazła się na drugim miejscu, a „Chiny na odległym trzecim, ale dorównają (do USA i Rosji) w ciągu 5 lat”.

Ostatnia znana próba broni jądrowej miała miejsce w 2017 r. i została przeprowadzona przez Koreę Północną. Media zwracają uwagę, że w ostatnim czasie Rosja przeprowadzała testy broni mogącej przenosić głowice nuklearne, czyli rakiety Buriewiestnik i torpedy Posejdon.

Źr. RMF FM