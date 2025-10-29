Stany Zjednoczone informują sojuszników o zmniejszeniu liczby żołnierzy stacjonujących na wschodniej flance NATO, w tym w kluczowej bazie lotniczej Mihail Kogalniceanu w Rumunii.

Rumuńskie Ministerstwo Obrony potwierdziło decyzję, podkreślając, że w kraju pozostanie około tysiąca amerykańskich żołnierzy. Zmiana wynika z nowej strategii administracji Donalda Trumpa, skupionej na wyzwaniach globalnych.

Baza lotnicza Mihail Kogalniceanu, położona pod Konstancą nad Morzem Czarnym, odgrywa strategiczną rolę w operacjach NATO. To tam rotacyjnie stacjonowały dodatkowe kontyngenty amerykańskich sił zbrojnych. Waszyngton podjął decyzję o zaprzestaniu tych rotacji, co oznacza realne zmniejszenie liczebności wojsk USA w regionie. Rumuńskie władze zostały oficjalnie powiadomione o planach wraz z innymi członkami Sojuszu. W komunikacie Ministerstwa Obrony podkreślono, że krok ten jest „oczekiwany” w świetle ewolucji priorytetów USA. Pozostałe około 1000 żołnierzy ma nadal „wspierać odstraszanie zagrożeń i gwarantować zaangażowanie Ameryki w bezpieczeństwo flanki wschodniej”.

Decyzja Stanów Zjednoczonych wynika z ponownej oceny globalnego rozmieszczenia sił zbrojnych. Administracja prezydenta Trumpa przenosi akcent na konfrontację z Chinami na Pacyfiku oraz wzmocnienie pozycji na półkuli zachodniej. Wzmocniona obecność NATO na wschodzie – dzięki większemu zaangażowaniu Europejczyków – pozwala USA na elastyczne dostosowanie swojej postawy militarnej.

Polska bez zmian – gwarancje Trumpa dla Warszawy

W przeciwieństwie do Rumunii, Polska otrzymała od Donalda Trumpa jednoznaczne zapewnienia. Podczas wrześniowej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA, przywódca Stanów Zjednoczonych stwierdził: „Amerykańscy żołnierze w Polsce pozostaną. Może wyślemy więcej, jeśli Polacy tego zechcą”. To sygnał, że redukcja wojsk USA w Europie nie dotknie wszystkich sojuszników po równo.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News