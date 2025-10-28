W napiętej atmosferze geopolitycznej, słowa polskiego premiera Donalda Tuska na temat prawa Ukrainy do przeprowadzania ataków na terytorium Rosji wywołały ostrą reakcję ze strony rosyjskich polityków. Senator Aleksiej Puszkow, znany z twardej linii wobec Zachodu, oskarżył Warszawę o prowokowanie konfliktu i podkreślił, że w razie eskalacji to Polska poniesie największe konsekwencje.

Premier Donald Tusk niedawno wyraził poparcie dla ukraińskich działań obronnych, w tym ataków na cele wojskowe w Rosji. Jego deklaracje miały na celu podkreślenie solidarności z Kijowem w obliczu trwającej agresji rosyjskiej. Tusk argumentował, że Ukraina ma pełne prawo do samoobrony, co obejmuje uderzenia poza swoimi granicami, jeśli służą one osłabieniu wroga. Te słowa padły w szerszym kontekście dyskusji o wsparciu Zachodu dla Ukrainy, w tym dostawach broni i strategii militarnej.

Jednak dla rosyjskich elit politycznych takie stanowisko jest równoznaczne z bezpośrednim wyzwaniem. Puszkow, członek Rady Federacji Rosyjskiej, szybko zareagował na platformach społecznościowych i w mediach, ostrzegając przed potencjalnymi reperkusjami.

Ostra reakcja z Moskwy: Polska jako cel numer jeden

W swoim komentarzu Puszkow stwierdził, że Polska, jako jeden z najbardziej aktywnych sojuszników Ukrainy, stanie się pierwszym celem w przypadku dalszej eskalacji konfliktu. „Polacy ucierpią pierwsi” – to hasło stało się symbolem jego ostrzeżenia, sugerując, że Warszawa ryzykuje poważne konsekwencje militarne lub dyplomatyczne. Senator zarzucił Polsce historyczną wrogość wobec Rosji, twierdząc, że jedynym okresem „przyjaźni” był czas sowieckiej dominacji po II wojnie światowej.

Rosyjska propaganda szybko podchwyciła temat, określając działania polskiego rządu jako „otwieranie puszki Pandory”. Eksperci z Moskwy wyśmiewają rzekome ambicje Warszawy do roli regionalnego mocarstwa, sugerując, że Polska przecenia swoje możliwości w konfrontacji z Rosją. Puszkow podkreślił, że prowokacyjne wypowiedzi liderów takich jak Tusk tylko zaostrzają sytuację, potencjalnie prowadząc do szerszego kryzysu w Europie Wschodniej.

Źródło: Interia