Polski rynek energii elektrycznej wkracza w nową fazę. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił jednoznacznie, że mechanizm zamrażania cen prądu dla gospodarstw domowych zakończy się po 31 grudnia 2025 roku.

W rozmowie z TVN24 podkreślił: „Mrożenie to forma dopłacania, która zabiera środki na ochronę zdrowia i inne priorytety”. Rząd rezygnuje z subsydiów na rzecz stabilizacji rynku i celowanego wsparcia, w tym bonu ciepłowniczego.

Dotychczasowa tarcza solidarnościowa, przedłużona do końca 2025 roku, zapewniała gospodarstwom domowym maksymalną cenę na poziomie 500 zł za MWh netto, co odpowiada około 62 groszy za kWh brutto. Ten mechanizm, wdrożony w reakcji na kryzys energetyczny po 2022 roku, pochłonął w samym 2025 roku ponad 2 miliardy złotych z budżetu państwa. Szef resortu energii zaznacza, że dalsze przedłużanie dopłat jest nie do utrzymania fiskalnie. Przedsiębiorstwa energetyczne zakontraktowały już dostawy na 2026 rok, co minimalizuje ryzyko gwałtownych podwyżek. Rząd promuje taryfy dynamiczne, które umożliwiają obniżenie rachunków nawet o połowę w godzinach niskiego zużycia. Ceny energii w 2026 roku będą ustalane rynkowo, ale na poziomie zbliżonym do obecnego – nie wyższym niż 500 zł za MWh.

Bon ciepłowniczy. Na czym polega?

Aby złagodzić skutki zmian, rząd uruchomi bon ciepłowniczy, który wystartuje w drugiej połowie 2025 roku i potrwa przez cały 2026 rok. Świadczenie trafi do gospodarstw ogrzewanych systemowo, takich jak elektrociepłownie, pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych. Dla jednoosobowego gospodarstwa z dochodem poniżej 3272,69 zł miesięcznie kwota może wynieść do 500 zł rocznie, a dla wieloosobowych – według zasady „złotówka za złotówkę” z minimum 20 zł. Bon nie przysługuje, jeśli rachunek za ciepło nie przekracza 170 zł za GJ. To rozwiązanie ma zagwarantować sprawiedliwą transformację energetyczną bez ogólnych dopłat obciążających cały budżet.

Minister Motyka w Radiu ZET uspokaja: „Sytuacja na rynkach jest ustabilizowana”. Koszty mrożenia w 2025 roku przekroczyły 2 miliardy złotych, podczas gdy w 2026 roku celowane wsparcie bonem okaże się znacznie tańsze dla państwa.

