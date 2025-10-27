Wypadek na sali zabaw w Lublinie wstrząsnął rodzicami i podkreślił znaczenie bezpieczeństwa w miejscach rozrywki dla dzieci. 11-letnia Anastazja doznała poważnego złamania kręgosłupa po skoku na nienadmuchany dmuchaniec, co mogło być wynikiem zaniedbań obsługi.

Incydent miał miejsce w sobotę, podczas urodzinowej imprezy, i szybko przerodził się w dramatyczną walkę o zdrowie dziecka.

Do zdarzenia doszło w popularnej sali zabaw, gdzie grupa dzieci świętowała 10. urodziny kolegi poszkodowanej. Matka dziewczynki, Karolina Warta, opisała moment, w którym Anastazja wskoczyła na poduszkę do skakania, która nie była przygotowana do użytku. Dziecko upadło, tracąc przytomność i nie mogąc się poruszyć. To stało się w mgnieniu oka – nie zdążyłam jej powstrzymać – relacjonowała matka. Natychmiast wezwano pogotowie, a dziewczynka trafiła do szpitala.

Lekarze zdiagnozowali złamania w odcinku lędźwiowym i piersiowym kręgosłupa, obejmujące co najmniej osiem kręgów. Dodatkowo wystąpił obrzęk płuc i trudności z oddychaniem, pogorszone przez astmę dziecka. Anastazja jest obecnie przytomna, ale wymaga stałego podawania tlenu. W poniedziałek specjaliści mają podjąć decyzję o dalszym leczeniu, co budzi niepokój rodziny.

Właścicielka obiektu, Sylwia Ginejko-Prażmo, przyznała, że mogło dojść do błędu personelu, który nie sprawdził sprawności urządzeń przed otwarciem sali.

-To prosta dmuchawa z włącznikiem, ale najwyraźniej nie została uruchomiona – wyjaśniła. Matka poszkodowanej zarzuca pracownikom brak zabezpieczenia terenu po wypadku, co pozwoliło innym dzieciom biegać w pobliżu. Właścicielka zaprzecza, podkreślając szybką reakcję obsługi i wezwanie pomocy.

Policja prowadzi śledztwo w sprawie narażenia na utratę życia lub zdrowia, co grozi karą do trzech lat pozbawienia wolności. Przesłuchiwani są świadkowie, a wstępne ustalenia wskazują na niedopatrzenie w procedurach bezpieczeństwa. Incydent ten rodzi pytania o standardy w salach zabaw – eksperci apelują o regularne kontrole i szkolenia personelu, by zapobiegać podobnym tragediom.

