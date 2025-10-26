Premier Donald Tusk poinformował dziś o uruchomieniu strategicznego projektu inwestycyjnego o wartości przekraczającej osiem miliardów złotych, który ma na celu wzmocnienie innowacyjności i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Decyzja została formalnie zatwierdzona podczas porannego posiedzenia Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szef rządu podkreślił, że przedsięwzięcie obejmuje budowę nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego oraz rozbudowę infrastruktury przemysłowej w regionie centralnej Polski, z kluczowymi lokalizacjami w województwach łódzkim i mazowieckim.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2026–2030 i będzie współfinansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa.

-To inwestycja w przyszłość polskich rodzin, w rozwój technologii jutra i w niezależność strategiczną naszego kraju – oświadczył Tusk podczas konferencji prasowej. Dodał, że projekt nie ogranicza się do infrastruktury fizycznej, lecz stanowi fundament dla długofalowej modernizacji gospodarki.

Inwestycja powstanie we współpracy z wiodącymi koncernami technologicznymi z Europy i Azji, specjalizującymi się w sztucznej inteligencji, odnawialnych źródłach energii oraz automatyzacji produkcji. Dzięki temu Polska zyska hub innowacji na poziomie porównywalnym z europejskimi liderami. Projekt zakłada również redukcję emisji dwutlenku węgla o 40 procent w stosunku do obecnych standardów oraz uniezależnienie kluczowych łańcuchów dostaw od czynników zewnętrznych.

Bezpośrednio powstanie około 3500 nowych miejsc pracy, a pośrednio nawet 12 tysięcy. Eksperci pozytywnie oceniają timing inicjatywy. „W obliczu europejskich wyzwań energetycznych Polska pokazuje zdolność do szybkiego i skutecznego działania” – komentuje dr Anna Kowalska z Instytutu Ekonomii PAN.

