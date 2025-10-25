W polskim świecie siatkówki nie brakuje emocji, ale drużyna z Chełma podnosi poprzeczkę nie tylko wynikami na boisku, lecz przede wszystkim szlachetnym gestem pamięci.

Na ich nowych koszulkach dumnie widnieje hasło „Wołyń ’43 – Pamiętamy”, symbolizujące niezłomne przywiązanie do historii i ofiar tragicznych wydarzeń. Ta inicjatywa, pełna odwagi i empatii, czyni siatkarzy z Chełma prawdziwymi ambasadorami patriotyzmu w sporcie.

Hasło na koszulkach to nie przypadkowy wybór – nawiązuje do masakr wołyńskich z 1943 roku, kiedy to dziesiątki tysięcy Polaków poniosło śmierć w bestialskich atakach. Chełm, jako miasto z bogatą tradycją przygranicznego dialogu, idealnie nadaje się na taką platformę upamiętnienia.

“Od nowego sezonu na koszulkach sportowych chełmskich drużyn znajdzie się napis „Wołyń 43 Pamiętamy”. To upamiętnienie i szacunek względem wszystkich ofiar ludobójstwa na Wołyniu” – poinformował prezydent Chełma Jakub Banaszek na portalu X.

🇵🇱”Wołyń 43 pamiętamy” na koszulkach chełmskich klubów – plusligowych siatkarzy i trzecioligowych piłkarzy🇵🇱



📰W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, że na koszulkach chełmskich drużyn widnieje napis upamiętniający ofiary ludobójstwa wołyńskiego.



🤝To prawda, to już… pic.twitter.com/okOegypML8 — Jakub Banaszek (@Jakub_Banaszek) October 23, 2025

