Nie milkną echa czwartkowego meczu Ligi Konferencji pomiędzy Szachatarem Donieck a Legią Warszawa. Zareagował nawet ambasador Ukrainy w Warszawie, któremu nie spodobał się transparent polskich kibiców z napisem „Wołyń pamiętamy”.

Niedługo przed rozpoczęciem czwartkowego meczu doszło do zamieszania z powodu jednej z flag kibiców Legii z napisem „Wołyń pamiętamy”. W sieci pojawiła się informacja, że przedstawiciele ukraińskiego klubu zabronili wniesienia takiego transparentu na stadion. Kibice w odpowiedzi zapowiedzieli bojkot i nie zamierzali wchodzić na obiekt.

Jak informują media, w sprawę zaangażowali się nawet przedstawiciele Wisły Kraków, na której stadionie rozgrywano mecz. Ostatecznie kibice Legii mogli wnieść flagę i weszli na stadion ok. 30 minuty spotkania. Oczywiście transparent rozwinięto. Nie brakowało również wykrzykiwania haseł uderzających w ukraińskiego zbrodniarza Stepana Banderę.

Cała sytuacja najwidoczniej nie spodobała się stronie ukraińskiej. Interweniował nawet ambasador Ukrainy w Warszawie Vasyl Bodnar. „Wczoraj, podczas meczu Szachtar Donieck z Legią Warszawa, na trybunach kibiców Legii pojawiły się prowokacyjne transparenty niezwiązane z wydarzeniem sportowym ani dopingiem. Szanując prawo polskich kibiców do wyrażania swoich opinii, trudno zrozumieć motywy takiej prowokacji” – napisał w piątek w serwisie X.

„Czy ma to na celu przyćmienie pomocy Polski dla Ukraińców, którzy znaleźli schronienie przed wojną, czy jest to próba zagłuszenia słów wdzięczności ukraińskich sportowców negatywnymi komentarzami, czy też chęć odwrócenia uwagi od realnego zagrożenia ze strony Rosji, w tym dla Polski?” – dodał ambasador Ukrainy w kolejnym wpisie.

2/ Czy ma to na celu przyćmienie pomocy Polski dla Ukraińców, którzy znaleźli schronienie przed wojną, czy jest to próba zagłuszenia słów wdzięczności 🇺🇦 sportowców negatywnymi komentarzami, czy też chęć odwrócenia uwagi od realnego zagrożenia ze strony Rosji, w tym dla Polski? — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) October 24, 2025

3/ Mimo wszystko nie przestaniemy dziękować Polsce za wspieranie ukraińskich sportowców i ukraińskiego sportu od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. pic.twitter.com/sL0i9A3Fri — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) October 24, 2025

Przeczytaj również:

Źr. X; dorzeczy.pl